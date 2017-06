Nebrodi: Lumia (Pd), sequestro boss Pruiti altro importante risultato

Palermo, 09 giugno 2017 - “La mafia dei Nebrodi viene colpita in un uno dei suoi pilastri fondamentali: il patrimonio. Un altro importante risultato ottenuto grazie al lavoro della Dia di Catania e di quella di Messina nei confronti di una mafia violenta e pericolosa”. Lo dichiara il senatore del Pd Giuseppe Lumia, componente della Commissione parlamentare antimafia.





“La ‘mafia dei pastori’ - aggiunge - si è evoluta in ‘mafia dei terreni e degli affari’. I Pruiti fanno parte del sistema che agisce a cavallo tra le province di Messina, Enna e Catania, avendo come punti fermi i centri di Cesarò e Bronte. Questa famiglia è in grado di tenere i rapporti sia con la mafia tortoriciana sia con quella dei Santapaola”.





"Dopo l’agguato sferrato lo scorso anno - conclude Lumia - per eliminare il presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, lanciammo due sfide. La prima sul controllo del territorio. La seconda sull’aggressione ai patrimoni. La guerra continua e lo Stato la deve vincere, perché quello dei Nebrodi è un territorio dalle enormi potenzialità. Un territorio che si è messo in cammino promuovendo un’antimafia capace di sostenere un moderno e avanzato sviluppo".







Qui l'intervento completo con le interrogazioni presentate dal senatore al governo: http://www.giuseppelumia.it/2014/nebrodi-sequestro-clan-pruiti-altro-importante-risultato/







