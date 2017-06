NUOVE FRONTIERE DELL'OSPITALITA'. DAL WEB AL NEW BUSINESS - 13 giugno 2017 ore 15,00 - Confindustria Bari e Bat

NUOVE FRONTIERE DELL’OSPITALITà. DAL WEB AL NEW BUSINESS

Bari

Martedì 13 giugno, ore 15:00

Confindustria Bari e BAT

Via Amendola, 172/5

Martedì 13 giugno p.v. alle ore 15:00 a Bari presso la sede di Confindustria Bari e BAT in Via Amendola, 172/5 si terrà il convegno dal tema “Nuove frontiere dell’ospitalità. Dal web al new business” organizzato da Associazione Italiana Confindustria Alberghi in collaborazione con Confindustria Bari e BAT, Confindustria Puglia, Confindustria Basilicata e TripAdvisor.

L’evento segue quello di Roma ed Amalfi e vedrà il settore alberghiero, le Istituzioni e TripAdvisor confrontarsi sui temi legati agli strumenti digitali che rappresentano una delle principali direttrici di sviluppo di questi anni.

Interverranno: Massimo Salomone, Presidente Sezione Turismo Confindustria Bari e BAT; Francesco Garofalo, Presidente Sezione Turismo Confindustria Basilicata; Valentina Quattro, Portavoce di TripAdvisor in Italia; Marina Lalli, Direttore Generale Terme Margherita di Savoia e Componente del Consiglio Direttivo di Associazione Italiana Confindustria Alberghi; Mariano Schiavone, Direttore Generale APT Basilicata; Helena Egan, Global Director, Industry relations di TripAdvisor; Luca Scandale, Puglia Promozione; Loredana Capone, Assessore allo Sviluppo economico e all'Industria turistica e culturale della Regione Puglia.

Modera: Barbara Casillo, Direttore Associazione Italiana Confindustria Alberghi .

