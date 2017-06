Auchan, dopo Simply, ritira FARINA tipo 00 per pizza GRAN MUGNAIO MOLINO SPADONI: contiene allergene soia

Dopo Simply anche Auchan ha deciso di richiamare un lotto di farina per pizza di tipo zero. : può contenere tracce di allergene soia non dichiarato in etichetta. Il ritiro dagli scaffali dei punti vendita è scattato a titolo precauzionale e ha coinvolto le confezioni con il numero di L 73103 di farina tipo 00 per pizza "GRAN MUGNAIO" in formato da 1.000 grammi (un chilo) con data di scadenza al 03/05/2018 e codice EAN 8002213000367. La farina in questione è prodotta e confezionata da MOLINO SPADONI SPA – Via Ravegnana, 746 – 48125 Coccolia Ravenna, che ha successivamente diffuso l’avviso del richiamo. Il problema, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, associazione ormai punto di riferimento per la sicurezza alimentare in Italia, riguarda le persone allergiche o intolleranti alla soia, come viene spiegato sul sito dell’azienda, che invita appunto chi è allergico alla soia e ha acquistato il prodotto a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita per il rimborso. Per eventuali chiarimenti potete contattare Molino Spadoni ai seguenti recapiti: e-mail: laboratorio@molinospadoni.it Tel.: 0544569056.

Lecce, 10 giugno 2017

Giovanni D’AGATA