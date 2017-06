Coppa Campioni Baseball: Bologna in finale con Rotterdam

Il Curacao Rotterdam, e soprattutto il suo lanciatore Markwell, si rivelano un ostacolo insormontabile per la T&A San Marino, che esce sconfitta 7-1 dalla prima semifinale e giocherà domenica la finale per il bronzo contro i campioni uscenti dell’L&D Amsterdam, sconfitti 9-8 al termine di una partita al cardiopalma dalla CNF UnipolSai Bologna, attesa nella finale per l’oro alla rivincita contro Rotterdam nella riedizione, questa volta in una partita secca, di quella che fu la partita decisiva anche nell’edizione 2015 della Champions Cup.

Le prime due partite nella giornata dedicata alle semifinali nella European Champions Cup di baseball a Regensburg è stata anche quella che ha emesso i primi verdetti definitivi: Rimini e Rouen, sconfiggendo rispettivamente il Mainz e i padroni di casa Buchbinder Legionaere si sono aggiudicati a pari merito il quinto posto nella massima competizione continentale per club, lasciando alle due formazioni tedesche lo spareggio per l’ultimo posto di domenica, il che significa che la Germania avrà comunque una sola rappresentante nella Coppa Campioni 2018, visto che l’ultima squadra classificata passerà a disputare la CEB Cup.

Rimini vs Maintz Athletics 13-8

Rouen Huskies vs Buchbinder Regensburg 18-2 (5°)

Curacao Rotterdam vs T&A San Marino 7-1

L&D Amsterdam vs CNF UnipolSai Bologna 8-9

13:30 Playout: Buchbinder Legionaere Regensburg vs Maintz Athletics

16:00 Finale 3° posto: T&A San Marino vs L&D Amsterdam

19:00 Finale 1° posto: CNF UnipolSai Bologna vs Curacao Neptunus Rotterdam (squadra di casa decisa per sorteggio)

