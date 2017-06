Italian Softball League: il resoconto del fine settimana

Proseguono la marcia indisturbata in vetta alla classifica MKF Bollate e Specchiasol Bussolengo. Erano pronosticate, fin dall’inizio della stagione, come le possibili dominatrici e tutto procede secondo i piani per le squadre di Luigi Soldi ed Enrico Obletter. In questo turno doppietta per entrambe. Impegnate in casa contro le due squadre parmensi (a Bollate è sceso sul diamante il Kampo Labadini Collecchio, a Bussolengo è arrivato il Taurus Donati Gomme Parma), hanno vinto in modi diversi: il Bollate ha avuto partite chiuse ed rimasto in campo a combattere contro la formazione di Marco Villani che non si arresa fino al ventunesimo out, in ognuna delle due sfide; più semplice il lavoro delle campionesse d’Italia contro la formazione di Armando Aguiar che, nella prima partita, è stata superata per manifesta inferiorità.





Nel girone A, quello guidato dal Bollate, la seconda forza è la Rheavendors Caronno, che ha completato la doppietta nello scoppiettante derby contro il Saronno; divisione della posta a Nuoro e Legnano, con la squadra sarda che ha sfruttato al meglio l’esordio del neo-acquisto Elisa Brandino.





Anche nel girone B nelle altre 2 sfide una doppietta (quella della Sestese contro la Pro Roma, al termine di 2 partite lunghissime ed equilibratissime) e un pareggio (quello tra Metalco Thunders Castellana e Tecnolaser Europa Pianoro).