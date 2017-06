“L’ERA DEL GRANCHIO” E “SANTA ROSALIA” di Camilla Migliori

Due atti unici della scrittrice Camilla Migliori sono stati presentati dalla Compagnia Enter, andati in scena al Teatro Tordinona : “L’Era del granchio” & “Santa Rosalia” con la regia di Luca Milesi.

Nella prima parte l’allestimento si propone di esplorare vizi e perversioni dell’età contemporanea e lo fa attraverso un personaggio emblematico: una sorta di sensale dei tempi moderni (menzione d’onore al bravo attore Paolo Ricci ), impegnato a vendere di tutto, secondo il principio guida di costruire una relazione tra chi vende e chi compra. Così l’imbonimento riguarderà le dinamiche al supermercato o un curioso laboratorio per diventare soggetti lagnanti, in una sorta di immanente atteggiamento di rifiuto verso la realtà. Da ultimo –nel passaggio a maggior intenzione metaforica- il sensale si trasforma in agente turistico, alle prese con proposte di vacanze a dir poco sconcertanti, ma che vanno a ruba tra gli utenti: pacchetti di soggiorni verso località massacrate da guerra e devastazioni. Una ineffabile coppia di coniugi ( Serena Renzi e Alberto Albertino ) intende festeggiare l’anniversario del loro matrimonio vivendo emozioni al massimo: e così la proposta di un soggiorno in Afghanistan è colta al volo. Ma -in una sorta di avvitamento paradossale del racconto- i lutti possono venire anche dal mondo che si dice in pace (come scoprirà a proprie spese la coppia a causa del figlio pacifista, l’attore Francesco Sotgiu ). E forse proprio qui la messa in scena risente un po’ troppo dell’insistita perseveranza nell’assurdo, che alla fine obbliga la narrazione a incursioni nel surreale che rallentano un po’ l’interessante spunto di avvio.