Disabilità: si conclude a Reggio Calabria “No Problem”, per aiutare i disabili a vivere una vita autonoma

Reggio Calabria, 12 giugno 2017 – Ultima tappa del Convegno organizzato dall’ Udicon , Unione per la difesa dei consumatori, a Reggio Calabria martedìalle ore 10 presso l’, un’iniziativa che rientra nel progetto “No problem-Assistenza, informazione, incontri con le Associazioni dei consumatori”. L’evento è stato realizzato per discutere insieme a personaggi del mondo politico, sociale ed accademico, gli aspetti più rilevanti di un tema particolarmente delicato come la. In particolare, verranno offerti ai presenti spunti di riflessione in merito agli ostacoli che impediscono alle persone affette da diverse disabilità di condurre una. Interverranno alla giornata il Presidente Nazionale dell’U.Di.Con., Denis Nesci, ilNazionale, il Responsabile Regionale U.Di.Con Calabria, Dott. Giovanni Guerrera, il consulente U.Di.Con., Avv. Francesca Minasi,, l’Assessore aidi Reggio Calabria, Angela Marcianò, il Presidente di Dpi (Disabled people's international) Italia, Rita Barbuto, il ricercatore all’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, Avv. Angelo Marra e il Componente della Commissione periti industriali, Dott. Pietro Caridi. L’U.Di.Con ha voluto organizzare questo ciclo di convegni per un duplice obiettivo: sensibilizzare i cittadini sulla situazione delle persone con disabilità, nell’ottica di, principi espressi nell’art. 8 della Convenzione di New York, ma anche per promuovere il concetto di empowerment rendono i consumatori protagonisti attivi di un cambiamento. In tale contesto ha preso forma la creazione di un’App dedicata “”, uno strumento utile ai cittadini per segnalare la presenza di barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati. Per maggiori informazioni sul convegno e sulle iniziative organizzate dall’U.Di.Con., è possibile visitare la pagina www.udicon.org/noproblem , la pagina Facebook www.facebook.com/udicon.unioneperladifesadeiconsumatori o contattare l’associazione al numero verde 800.305.503.