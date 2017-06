Il sensore biologico del professor Massimo Ammaniti

La tragedia della povera mamma che ha dimenticato la sua piccola in macchina, mi ha fatto tornare alla mente quanto ebbe a dichiarare Massimo Ammaniti, docente di Psicologia dello Sviluppo all’Università di Roma. Dopo che un papà aveva dimenticato il bimbo in auto nel maggio del 2011, il giornalista di un noto quotidiano chiese al professore: “Poteva capitare anche a una madre di dimenticarsi così a lungo un figlio, tanto da farlo morire?". E lui: "No, non credo, le madri sempre, ma soprattutto nei primi anni di vita, hanno una sorta di sensore biologico, genetico, che le porta a ricordarsi dei figli in ogni caso. Anche in situazioni di forte stress e di giornate convulse. Basti pensare al classico esempio: se il neonato piange, la madre si sveglia mentre il padre continua a dormire". Il professore si è dimenticato della madre che a Merate, il 30 maggio del 2008, per distrazione lasciò in macchina la figlioletta di appena due anni per l'intera mattinata. La bimba morì. Era il giorno del suo secondo compleanno. Si sarà ricreduto, il professore, almeno dopo i casi che sono seguiti, sino a quello recente?

Veronica Tussi