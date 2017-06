Bando disponibile per la seconda Edizione di NEAITHOSUD FESTIVAL

Concorso tra band emergenti di musica Etno/Folk/popolare

Arrivati alla seconda Edizione il NEAITHO S UD FESTIVAL 2017 lancia il bando e parte il concorso tra band emergenti di musica Etno/Folk/popolare organizzato dall’a ssociazione di promozione Turistica Proloco di Rocca di Neto (kr), la cui serata finale quest’anno si terrà il 6 Agosto a Rocca di Neto in piazza Giovanni Paolo II. Una 3 giorni dedicata alla musica popolare, inizia il 4 Agosto il Festival e si alterneranno sul palco i gruppi che vorranno partecipare a questa grande opportunità che il contest offre. A dirigere la parte artistica Raffaele Marasco, che insieme al partenariato con la Marascocomunicazione e Calabriasona costituiscono il fulcro di questa avventura che per il secondo anno vuole essere la protagonista della musica popolare calabrese.

Un progetto partito l’anno scorso che ha riscosso un notevole successo e ha portato alla ribalta 8 gruppi della nostra bella Calabria. Ricordiamo che furono ammessi in semifanale i MALATEMPORA di Mirto Crosia (CS) - NOVAMEMORIA – I briganti i ra timpa di Belvedere Spinello (KR) - TIMP RUSS di Rossano Calabro (CS) - VERSO SUD di Fuscaldo (CS) - VITTORIO ROCCA di Crotone - TARANTERA di Crotone - I TARANTULA’ di Spezzano Sila (CS) - BALANO’ O ETNOAKUSTIKA di San Sosti (CS), si aggiudicarono il Premio finale, selezionati da una giuria di eccezione i Timp Russ con il loro leader Alfredo Lavorato.

Il Neaithosud Festival contest musicale etnico/Folk/popolare calabrese, offre l'opportunità a musicisti non professionisti di esprimere la propria passione per la musica, accrescere le proprie competenze ed esibirsi su un prestigioso palcoscenico.

L’iscrizione al concorso è gratuita e prevede un premio finale in denaro e la possibilità di entrare a far parte del grande circuito Calabriasona.

Il Presidente della Pro Loco Giovanni Fabiano, insieme ai suoi soci sono sempre attivi e dopo un anno all’insegna di tante iniziative, si accingono per il secondo anno a portare in scena un ennesimo successo. Queste iniziative, ci dice il Presidente Fabiano, sviluppano il territorio in termini di visibilità e fanno conoscere uno spaccato culturale e di tradizione locali, si confà a ciò che la proloco ha in serbo di continuare a fare, siamo soddisfatti di questo brillante progetto.

Anche quest'anno il Neaithosud Festival avrà il patrocinio dell'Amministrazione Comunale che fin dall'inizio ha sposato l'idea con l'appoggio del Sindaco Tommaso Blandino e dell'Assessore allo Spettacolo, Turismo, Sport e Innovazione tecnologica Silvia Vaccaro.

Molti gli sponsor che accompagneranno la manifestazione. Ospite della serata finale il grande maestro Ciccio Nucera. Tante le novità che gli organizzatori sveleranno in seguito.