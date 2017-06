Serie A baseball, risultati 1a Giornata della Prima Fase Coppa Italia

Va in archivio la prima giornata della prima fase di Coppa Italia di Serie A. Doppiette per Grizzlies Torino, Lanfranchi Collecchio e Fiorentina. Fermato il Redskins Imola che si aggrappa ad un immenso Salas autore di una no-hit con 22 K in gara2 contro il Godo. Il Nettuno Elite vince per manifesta allo Jannella e pareggia la serie con il Jolly Roger Grosseto.