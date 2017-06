"WAITING FOR CHARLOTTE DE CORDAY PROJECT”, INTENSO FILM RUSSO, IN CERCA DELL’AMORE, MIGLIOR SCENOGRAFIA AL MIFF 2017



Con uno stile fashion, fotografato magistralmente da Alexander Burtcev, scritto e diretto con elegante virtuosismo da Alexander Atanesyan, con 5 nomination, Waiting for Charlotte de Corday Project vince la Miglior Scenografia, realizzata da Rostislav Zakrochinsky. Le scene, seppure presentate in bianco e nero, immerse nei mille grigi di una Mosca moderna, creano nei dettagli i giusti ambienti per raccontare progressivamente lo stato d’animo del protagonista, famoso fotografo di successo con relazioni invidiabili di donne bellissime, intrappolato da legami che lo lasciano vuoto, incompreso e insoddisfatto.