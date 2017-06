Iran: I prigionieri politici avvertono che i mullah stanno sfruttando gli attacchi terroristici di Teheran





CNRI – I prigionieri politici di Evin, Gohardasht, Fashfaviye nella Grande Teheran, Zahedan e Ahvaz hanno inviato una lettera ad Amnesty International, al Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani e a tutte le organizzazioni per i diritti umani su come il regime iraniano stia approfittando degli eventi recenti accaduti a Teheran.





Ecco il testo della lettera:





Dopo gli attacchi terroristici che hanno colpito il parlamento e la tomba di Khomeini, è come se un dono fosse giunto dal cielo per i criminali che governano l'Iran, per collegare tutto e tutti a questo e per fornire un pretesto per legittimare le prossime misure criminali nel passato, nel presente e nel futuro.





La TV di stato usa continuamente tutto questo come scusa per giustificare gli omicidi passati e futuri.





Queste misure, che anno portato al ferimento e alla morte di gente e innocente, sono state pianificate dallo stesso regime per porre fine all'attuale atmosfera in Iran, in cui tutti stanno facendo domande sulle esecuzioni degli anni '80. Esiste la minaccia che:





- Il regime intenda utilizzare questo come un pretesto per giustificare i suoi crimini degli anni '80 e il massacro del 1988.





- Intenda soffocare qualunque richiesta di libertà e la protesta di coloro che sono stati derubati dei loro investimenti, con la scusa di misure anti-terroristiche.





- Tutte le domande della società di oggi e quelle dei giovani, vengano messe a tacere dalle questioni sulla sicurezza e il regime si rifiuti di rispondere.





- Ci sia un aumento del numero delle esecuzioni e che l'enorme bugia che l'ISIS (alleato del regime stesso in Siria e Iraq) avrebbe ufficialmente rivendicato gli attentati, diventi la scusa per uccidere molti nostri fratelli sunniti.





Perciò noi, i prigionieri politici nelle carceri di Evin, Gohardasht, Fashfaviye nella Grande Teheran, Zahedan ed Ahvaz avvertiamo anticipatamente Amnesty International, il Consiglio dell'ONU per i Diritti Umani e tutte le organizzazioni per i diritti umani, delle minacce che incombono su un gruppo di prigionieri che rischiano l'esecuzione per falsi motivi.





I prigionieri politici di Evin, Gohardasht, Fashfaviye nella Grande Teheran, Zahedan ed Ahvaz

9 Giugno 2017





CC: Al Segretario Generale delle Nazioni Unite – Al Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani – Ad Asma Jahangir, Inviato Speciale dell'ONU per la Situazione dei Diritti Umani in Iran





Mahmoud Hakamian