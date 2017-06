Calabria: Discarica di Celico (CS), i Cinque Stelle ad Oliverio:"Assecondi i sindaci e sospenda l'Aia"

«Il governatore della Calabria, Mario Oliverio, dia seguito all'istanza dei 13 comuni della Presila cosentina, che con regolare delibera hanno richiesto la sospensione dell’Autorizzazione integrata ambientale per la discarica di Celico». Lo affermano in una nota i parlamentari calabresi del M5s Paolo Parentela, Dalila Nesci, Nicola Morra e Federica Dieni, insieme all’europarlamentare Laura Ferrara, aggiungendo: «Impossibilitati a presenziare, siamo vicini al Comitato ambientale presilano che con cittadini e associazioni attenderà l'esito dell’incontro in Regione tra Oliverio e i sindaci. Abbiamo lottato per anni al fine di ottenere la chiusura dell’impianto di Celico, anche con numerosi atti parlamentari». I 5stelle concludono: «La difesa del territorio passa dall'esercizio di pressioni civili, che dimostrano la voglia di riscatto dei calabresi. Oliverio assecondi il volere di sindaci e cittadini della Presila cosentina, come peraltro la legge gli impone. Speriamo che si possa concludere presto e a favore della comunità la spinosa questione della discarica di Celico».