A TAOBUK 2017

25-26-28 giugno

FUD HUB

Padri e figli in cucina

incontri con Carlo Cracco, Heinz Beck, Niko Romito, Ciccio Sultano

24-25-26-27-28 giugno

CENE STELLARI

con i migliori chef siciliani:

Roberto Toro, Gerlando Cappello, Francesco Mineo, Gioacchino Gaglio, Ludovico De Vivo, Andrea Romè

Il Festival Internazionale del Libro Taobuk, la manifestazione che si svolgerà dal 24 al 28 giugno a Taormina e che in quest'edizione indagherà il tema “Padri e Figli”, esplorerà questa relazione anche nell'universo della cucina con Fud Hub, sezione dedicata all'enogastronomia, condotta da Fernanda Roggero, giornalista del Sole 24 Ore.

Un ciclo di conversazioni con nomi prestigiosi del panorama culinario italiano – Carlo Cracco, Padri e figli. Ricevere e trasmettere (25 giugno), Heinz Beck, Contaminazioni virtuose (26 giugno), Niko Romito, Padri e figli. Oltre i fornelli (26 giugno), Ciccio Sultano, Tradizione e Innovazione (28 giugno) – per scoprire, o riscoprire, la ricchezza e il valore della tradizione, il dialogo tra ingredienti poveri e alta cucina, l'importanza della sostenibilità dell'intera filiera che sia anche economica, l’ingresso prepotente della tecnologia nella preparazione dei cibi, in un rapporto tra passato e presente, in cui tradizione e innovazione si fondono in un connubio perfetto. L’ingresso è libero.

Oltre a questi incontri, il 24 giugno, nella location esclusiva del Belmond Grand Hotel Timeo di Taormina, si svolgerà la cena di gala dell’inaugurazione del festival delle belle lettere, in collaborazione con Moak. Protagonista della serata l’Executive chef Roberto Toro: un ritorno alle radici e alla riscoperta della semplicità della cucina tipica siciliana.

Nei giorni successivi il pubblico di Taobuk avrà inoltre l’occasione di partecipare a quattro cene di gala, i cui nomi si ispirano alle stelle e costellazioni più brillanti (Andromeda, Diadema, Cassiopea e Mira), e che coinvolgeranno altrettante location di grande prestigio.

Di concerto con gli chef resident delle location selezionate - NH Collection di Taormina, Villa Mon Repos, Excelsior Palace Hotel, Ristorante La Baronessa - i migliori chef siciliani, Gerlando Cappello, Francesco Mineo, Gioacchino Gaglio, Ludovico De Vivo, Andrea Romè, saranno i protagonisti delle serate del Festival (25-26-27-28 giugno – cene a pagamento, info e prenotazioni su www.taobuk.it). Le loro preparazioni, arricchite dalla formula del cooking show, offriranno innovazioni di gusto che saranno delizia del palato.

Info: www.taobuk.it / FB Taobuk | TW @TaobukFestival #Taobuk17 | IG @taobukfestival

---

Clara Rizzitelli

Stilema s.r.l.

Via Cavour 19 - 10123 Torino

Tel. 0115624259

Cell. 3482421054

Fax. 011534409