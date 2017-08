Italian Baseball League - seconda fase - 7a giornata di ritorno - resoconto pomeriggio 12/08

Vince sul velluto il Rimini di Paolo Ceccaroli in gara 1 contro il Recotech Padule. Nel primo impegno di giornata, riservato ai lanciatori di scuola italiana, i romagnoli, ormai certi del quarto posto in classifica nella regular season IBL, mettono a segno nove punti nei primi due inning e amministrano fino al 10-0 finale dopo sette inning. Sugli scudi in attacco Vasquez, autore del suo primo fuoricampo in stagione, e Celli che ha battuto a casa quattro punti. L'inizio di gara 2 tra Rimini e Padule è fissato per le ore 21.

Risultato del pomeriggio

Rimini - Recotech Padule 10-0

Classifica: T&A San Marino, UnipolSai Bologna (24 vinte – 9 perse) .727; Angel Service Gruppo Secur Nettuno (21-12) .636; Rimini (20-13) .606; Parma Clima (16-17) .485; Novara (14-19) .424; Tommasin Padova (10-23) .303; Recotech Padule (3-30) .091. .

Così in campo sabato sera 12 agosto

h 20:00

T&A San Marino - UnipolSai Bologna

h 20:30

Tommasin Padova - Angel Service Gruppo Secur Nettuno

h 21:00

Rimini - Recotech Padule