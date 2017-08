“Salviamo la natura della Sicilia da un Governo inerte ed interessato”

FREE GREEN SICILIA

“Salviamo la natura della Sicilia da un Governo inerte ed interessato”

SICILIA. ILLEGALE L’APERTURA ANTICIPATA AL 2 SETTEMBRE DELLA CACCIA IN SICILIA: UN ALTRO ATTENTATO ALLA FAUNA SELVATICA DOPO LO STERMINIO DI MILIONI DI ANIMALI SELVATICI E LA DISTRUZIONE DEL LORO HABITAT DOVUTO AGLI INCENDI DI CRIMINALI E DEI LORO MANDANTI CHE RIMARRANNO IMPUNITI!

IN SICILIA CAMBIANO I GOVERNI DAL CENTRO-DESTRA AL CENTRO-SINISTRA E COSI’ VIA MA L’ODIO VERSO LA FAUNA SELVATICA E LA NATURA RESTA INALTERATO PER UN PUGNO DI VOTI

Cambiano i Governi in Sicilia, passando dalle mani di una classe politica siciliana di centro-destra ad una di centro-sinistra - anche se sembrano tutte uguali o meglio una peggiore dell’altra - , ma l’odio interessato verso la fauna selvatica resta immutato: ovviamente per un pugno di voti, così facendo, come ha dimostrato l’ennesimo inutile e disastroso governo in carica, la Sicilia resterà distante anni luce dalle altre nazioni europee in quanto libere da scambi di consensi elettorali.

Per l’Assessore regionale all’agricoltura, o meglio alla caccia vista come è ridotta l’agricoltura, della Sicilia, Antonello Cracolici del Partito Democratico, che ha emanato l’ennesimo Calendario Venatorio a misura dei cacciatori e non della sensibilità dei cittadini siciliani da sempre contro la caccia, la vita degli animali selvatici, rimasti miracolosamente in vita e già decimati dagli incendi che peraltro hanno anche incenerito il loro habitat naturale ovvero migliaia di ettari tra parchi, boschi e vegetazione mediterranea in ogni parte della Sicilia grazie all’inerzia e all’incompetenza dello stesso Governo regionale il quale ne dovrà rispondere, vale molto meno dei potenziali voti di cacciatori che per mero passatempo si divertono ancora nel terzo millennio a sparare ad animali indifesi che hanno la sola colpa di vivere liberamente la loro naturale esistenza e soprattutto di non votare.

Governo regionale e assessore all’agricoltura - afferma Alfio Lisi portavoce di Free Green Sicilia - che non hanno tenuto in considerazione la richiesta di sospendere la stagione venatoria 2017/2018 per lo stato di calamità ambientale e climatico che ha coinvolto ogni parte della Sicilia, così come peraltro è evidente ad ogni cittadino siciliano che non cerca voti per farsi rieleggere e che ama la sua isola.

Ma non hanno tenuto neanche conto del parere, obbligatorio per legge, dell’ Ispra che ha chiesto di “…diminuire l’elenco delle specie cacciabili e di aprire la caccia solo a ottobre. Invece sono state inserite ben 13 specie di uccelli – Canapiglia, Codone, Mestolone, Moriglione, Moretta, Starna, Quaglia, Pavoncella, Beccaccia, Beccaccino, Tortora, Allodola e Tordo sassello – anche in quanto vari studi scientifici internazionali indicano come minacciate, rare o in declino preoccupante e dunque necessitanti di tutela anziché di essere cacciati”.

Ecco perchè Free Green Sicilia fa appello alle coscienze di tutti i cittadini siciliani liberi da compromessi elettoralistici di non rivotare nelle prossime regionali chi ha portato la Sicilia nelle condizioni disperate in cui si trova adesso e dopo essere stata devastata in lungo e largo dal fuoco senza che l’impotente ed incapace Governo regionale avesse messo i dovuti mezzi e uomini per prevenire e spegnere in tempi rapidi gli incendi che in ogni estate si verificano e spesso indotti da speculatori di ogni genere che come sempre rimarranno sconosciuti e impuniti come i loro mandanti.

Alfio Lisi

Portavoce