Festa della donazione amicizia e solidarietà presso il Lido del Finanziere di Chiatona/Massafra



(N.B.) L’ATO Puglia Onlus (Associazione Trapiantati Organi) e l’Associazione “Il Grifone” – Lido del Finanziere, organizzano per il 22 agosto, presso il Lido del Finanziere di Chiatona (zona marina di Massafra e di Palagiano), la dodicesima edizione della “Festa della donazione, amicizia e solidarietà”. Collaborano l’Associazione Trapiantati “Forum” e la Federazione “Liver Pool”. Patrocinio morale: Consulta delle Associazioni di Massafra, Consulta delle Associazioni di Mottola, Comune di Massafra, Comune di Mottola.

Sulla balera tutti insieme (l’ingresso è libero dalle ore 20,45) per salutare l’estate con un brindisi, con musica dal vivo (balli di ogni genere), animazioni, trattenimenti, karaoke e con spettacolo pirotecnico finale. Non mancheranno (come ci dice il presidente dell’Ato Puglia Giovanni Santoro) messaggi di solidarietà e informazioni di cultura sulla “Donazione e Trapianto di Organi”.

Per informazioni rivolgersi alla sede dell’Associazione Trapiantati Organi Puglia Onlus - Via Monfalcone 31 – Massafra; tel. 0998800184 – 3331133955; e-mail: ato.puglia@libero.it. Nella foto uno scorcio della locandina.