ROCCELLA JAZZ 15 agosto il main event con TUCK & PATTI!

Martedì 15 agosto uno speciale mid summer event per la XXXVII edizione della rassegna jazz con il celebre duo americano. In apertura la chitarra battente di Francesco Loccisano & Carafa Quartet

Tuck & Patti al Roccella Jazz Festival 2017!



Il Comune di Roccella Jonica (RC)

è lieto di presentare:

ROCCELLA JAZZ FESTIVAL 2017 - RUMORI MEDITERRANEI

XXXVII EDIZIONE

"A me piace il sud"

Original Tribute to Rino Gaetano

Direzione Artistica: Vincenzo Staiano



Martedì 15 agosto

ore 21.00

Teatro al Castello

Francesco Loccisano & Carafa Quartet

ore 22.30

Mid Summer Event:

TUCK & PATTI

Biglietti:

€ 10 intero

€ 7 ridotto per under 25 e over 60



Martedì 15 agosto 2017, una speciale serata di Ferragosto con l'arrivo di Tuck e Patti alla XXXVII Edizione di Roccella Jazz Festival! E' il main event di una ricca e articolata edizione della storica rassegna calabrese, con un duo amatissimo in tutto il mondo, non solo in Italia, un sodalizio artistico e sentimentale partito dal lontano 1978. Tuck Andress è un chitarrista radicato nel fertile terreno blues e country del Sud-Ovest (è originario di Tulsa, Oklahoma) che ha saputo però evolversi nel segno stilistico di Wes Montgomery, sino a giungere a una complessa dimensione armonico-ritmico-melodica: da solo, intrecciando linee di basso, accordi e controcanto, diventa una intera, articolatissima sezione ritmica. Patti Cathcart, originaria di San Mateo, nell'area del San Francisco, ha conosciuto esperienze formative tra rock'n'roll e R&B, in particolare alcuni mesi trascorsi con la band dello straordinario T-Bone Walker. Il suo contralto vibrante e umorale, ombreggiato ma screziato da liquide tonalità di testa quasi-folk, sobrio e insieme accorato nel suo abbandono lirico, conserva tuttavia la sensuale e elettrica comunicativa e la tensione descrittiva del gospel delle sue radici - in una luce prevalentemente serena e solare - anche a confronto di materiale jazz e pop.



La loro è una dialettica contagiosa, studiata (anche se l'impressione è del dialogo che si sviluppa per osmosi, istintivamente) sin nei più minuti dettagli del bilanciamento sonoro, nella cangiante e ingegnosa trama ritmica. E illustra la peculiare visione spirituale e ottimistica di Tuck e Patti: una sorta di gioiosa contemplazione del bello terreno, una celebrazione (tra carnale e religiosa) dell'esistenza, un messaggio di amore e di armoniosa letizia che si apprezza nei brani di loro composizione, quanto nelle cover (celeberrima la loro versione di Time After Time, quella di Cyndi Lauper, con i suoi crescendo accortamente modulati) in esperienze musicali toccanti e sorprendenti.



Il concerto del celebre duo sarà preceduto da un set originale, prodotto proprio dal festival: il Carafa Quartet guidato da Francesco Loccisano, virtuoso della chitarra battente apprezzato in tutto il mondo, già con Eugenio Bennato, Vicinio Capossela, Gianna Nannini, Antonio Infantino e molti altri. Un'operazione inedita all'insegna della commistione tra jazz e musica etnica, con la partecipazione di Carmelo Coglitore (sassofoni), Nicola Scagliozzi (contrabbasso), Tonino Palamara e Federico Placanica (percussioni).



Il costo del biglietto è fissato in soli 10 euro, con possibilità di ulteriore riduzione. Sottoscrivere un abbonamento per l’intera rassegna invece costerà solo 20 euro, compreso l’ingresso alla serata di ferragosto. Un modo esemplare per dichiarare il proprio sostegno nei confronti di una delle manifestazioni culturali più importanti dell’intero meridione. Le persone con disabilità ed i relativi accompagnatori avranno ingresso gratuito. Sarà possibile effettuare la prenotazione online presso il sito RJF e il Jazz village al largo colonne. Prossimo appuntamento: Gabriele Buonasorte Quartet mercoledì 16 agosto.



Roccella Jazz:

http://www.roccellajazz.org/

Facebook:

https://it-it.facebook.com/Roccella-Jazz-Festival-134424453246621/