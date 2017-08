Lecce. Anche il Tribunale di viale De Pietro lasciato all’incuria. Basta una tramontanella per trasformare l’ingresso in luogo sporco e pericoloso per il transito pedonale. Si apra una nuova fase anche nella manutenzione dei luoghi pubblici del Comune

Data ed ora di accesso alla pagina -



Lecce. Anche il Tribunale di viale De Pietro lasciato all'incuria.

E va bene che siamo nella fase “feriale”, ma il Tribunale di Lecce di viale De Pietro, non può essere lasciato all’incuria perché rappresenta il luogo per eccellenza della Giustizia e del rigore. Ancora una volta sono le fotografie che abbiamo scattato stamattina, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti ”, a testimoniare lo stato di degrado dell’ingresso che alla prima giornata ventilata diventa puntualmente pericoloso per il transito pedonale per la presenza di aghi di pino misti a cartacce che con uno scroscio di pioggia diventa scivoloso così come possono testimoniare alcuni che hanno rischiato e non poco di farsi del male. Un richiamo da parte del Comune di Lecce alla controllata Lupiae Servizi S.r.l. si rende, quindi, necessario affinché si apra una nuova fase anche nella manutenzione dei luoghi oggetto di convenzione. Lecce, 14 agosto 2017 Giovanni D’AGATA