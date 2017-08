Cominciano venerdì sera le semifinali di Italian Baseball League.

Cominciano venerdì sera le semifinali di Italian Baseball League. Le due serie si giocheranno al meglio delle cinque partite con le prime due sfide venerdì 18 e sabato 19 agosto e l’eventuale “bella” di sabato 26 agosto in casa della squadra meglio classificata in regular season, mentre martedì 22 e mercoledì 23 si giocheranno gare 3 e 4 in casa dell’altra contendente alla Italian Baseball Series.

Le due serie promettono equilibrio e spettacolo. Aprono al "Gianni Falchi" di Bologna Rimini e UnipolSai Fortitudo Bologna nella storica sfida fra le rivali che nelle ultime tre stagioni si sono contese il titolo. I felsinei dominano nelle categorie statistiche in attacco e in difesa, ma il risultato è tutt’altro che scontato, anche perché nei quattro scontri diretti le due squadre si sono divise la posta in palio. “Il Bologna ha un attacco esplosivo, ma il playoff è un campionato a parte e monte di lancio e difesa incideranno tanto” ha dichiarato il manager del Rimini Paolo Ceccaroli che dovrà valutare le condizioni di alcuni dei suoi giocatori e ha già annunciato che i partenti di gara 1 e gara 2 saranno rispettivamente Jose Rosario e Carlos Richetti. In cerca del secondo titolo di fila, la UnipolSai Fortitudo Bologna arriva alla serie di semifinale in salute dopo un ottimo finale di regular season, ma sottovalutare il Rimini sarebbe un errore. “Abbiamo giocato al top negli ultimi tre weekend e puntiamo ad andare avanti. Il Rimini, lo conosciamo, è sempre un avversario difficile da affrontare - ha dichiarato Daniele Frignani, manager della UnipolSai Bologna - è comprensibile che ci siano aspettative molto alte, visto che cerchiamo di vincere per la seconda volta consecutiva, ma siamo pronti”. Ancora incerto il nome del partente di gara 1, mentre sarà Andrea Pizziconi il lanciatore titolare di gara 2.

A Serravalle, invece, la T&A SanMarino ospita per i primi due confronti la Angel Service - Gruppo Secur Nettuno in una sfida dagli spunti interessanti. L’arrivo al timone sammarinese di Marco Nanni ha ridato entusiasmo alla piazza e, nonostante il primo posto perso nell’ultimo weekend, la T&A ha confezionato un’ottima stagione regolare. “Siamo soddisfatti della squadra per quello che ha dimostrato in regular season – ha dichiarato il manager sammarinese – nei playoff inizia un nuovo campionato e dobbiamo avere la capacità di confermare quanto di buono abbiamo fatto vedere”. La squadra del Titano, oltre ad avere il secondo lineup più produttivo della IBL, avrà a disposizione il pitcher Fernando Nieve, proveniente dalla lega messicana e con trascorsi in MLB. “Nieve è pronto anche perché ha giocato fino al 10 agosto, lanciando praticamente un inning a sera, ma non è detto che debba fare per forza questo tipo di lavori qui da noi”. Dopo una stagione flagellata dagli infortuni, il Nettuno ha tutti i componenti a disposizione per la gioia del suo manager Alberto D’Auria: “Per la prima volta in stagione non abbiamo indisponibili – ha detto – abbiamo fatto una bellissima regular season e non vogliamo assolutamente fare dei playoff anonimi, ma lottare fino in fondo”. Contro una avversaria agguerrita ed esperta non saranno permesse distrazioni. “Abbiamo pagato un po’ lo scotto dell’inesperienza e abbiamo avuto dei blackout come successo con San Marino e Bologna e questo dobbiamo evitare che succeda in questi playoff”.

Così in campo venerdì 18 agosto 2017

h 20:30

UnipolSai Bologna – Rimini

T&A San Marino – Angel Service – Gruppo Secur Nettuno

Così in campo sabato 19 agosto 2017

h 20:30

UnipolSai Bologna - Rimini

T&A San Marino – Angel Service – Gruppo Secur Nettuno