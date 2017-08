Presentazione Prima Fase Coppa Italia IBL

Ibl in campo, oltre che per le semifinali di campionato, anche per quello che riguarda la Coppa Italia che inizia il suo calendario con la prima fase. A scendere in campo sabato saranno Padule – Parma e Novara – Padova.

Prima Fase - Serie 1 (19/08)

h 16 GARA1: Parma Clima - Recotech Padule

h 20:30 GARA2: Parma Clima - Recotech Padule

Prima Fase - Serie 2 (19/08)

h 16 GARA1: Tommasin Padova - Novara