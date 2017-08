CINECITTA’ WORLD INVASA DA UN ESERCITO DI MINIONS IL 22 AGOSTO ANTEPRIMA NAZIONALE DI CATTIVISSIMO ME3



Gru, Lucy e i simpatici Minions il 22 agosto saranno attesissimi protagonisti a Cinecittà World.

Alle 20 sul maxi schermo da 25 metri del Teatro 1 del Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma sarà proiettata l’anteprima nazionale di Cattivissimo Me 3.

Cinecittà World, per un giorno, grazie alla fantasia del pubblico si colorerà di giallo, per sostenere i simpatici personaggi che, nel terzo capitolo della saga, decidono se abbandonare il loro padrone per cercarne un altro più cattivo. Riusciranno per davvero ad abbandonare Gru?

I posti migliori del grande Teatro 1, che ha ospitato e ospita kolossal, film e trasmissioni di successo, saranno infatti riservati a chi si presenterà vestito da Minion o con almeno un capo d'abbigliamento giallo. La grande festa a tema sarà popolata anche di “cattivissimi”, ovvero di coloro che in queste settimane hanno postato le foto più "cattive" sulla pagina Facebook ufficiale di Cinecittà World ricevendo il maggior numero di "mi piace".

I visitatori del Parco, a partire dalle 11, potranno ritirare il biglietto per vedere il film presso lo Shop di Cinecittà Street. La proiezione sarà ad accesso libero e gratuito per tutti gli ospiti del Parco fino ad esaurimento posti.

“Quale luogo migliore per vivere il grande cinema, se non i luoghi in cui il cinema si gira realmente?” afferma Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World “Cattivissimo Me sarà la prima di una serie di anteprime che si terrano al Parco nel corso della stagione. Del resto proprio questo film, come recitano le recensioni, è un parco a tema da attraversare seduti in poltrona”

Per scoprire prima degli altri come andrà a finire l’appuntamento è per il 22 luglio a Cinecittà World, dove oltre all’attesissima prioiezione si può giocare e divertirsi sulle 27 attrazioni, di cui 10 novità del 2017, assistere a 7 diversi spettacoli o rinfrescarsi in queste calde giornate estive, nelle numerose attrazioni acquatiche e nella spiaggia di sabbia appena inaugurata nel Parco.











Cinecittà World è a Roma, Via di Castel Romano, uscita 26 Via Pontina a 10 minuti dal Grande Raccordo Anulare.

Orario 11-23. Per acquisto biglietti e menù online, info, aperture e orari di dettaglio www.cinecittaworld.it 06 4041.1501