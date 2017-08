Nissoli (FI): Cordoglio per le vittime di Barcellona

(Roma, 18 agosto 2017) - “Dopo l'orrore causato dagli attacchi terroristici Barcellona e Cambrils, in cui sono state colpite persone di 34 nazionalità ed hanno perso la vita due italiani, voglio esprimere tutta la mia vicinanza ai familiari delle vittime e la mia solidarietà alla Spagna ed al popolo spagnolo”.

Lo ha dichiarato l’on. Fucsia Fitzgerald Nissoli (Coordinatrice Forza Italia Nord e Centro America) in seguito ai tragici eventi di matrice jihadista avvenuti in Spagna.