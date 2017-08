Bartolini cerca Impiegati e altre figure

Abbiamo a più riprese trattato l'azienda Bartolini (BRT) proprio per la continua ricerca di personale, anche perché l'azienda ha vari centri presenti su tutto il territorio nazionale. Il gruppo Bartolini, dal 2011 conosciuto come BRT S.p.A., è nato a Bologna nel 1928 e oggi è presente su tutto il territorio italiano con oltre 180 filiali. Il gruppo ha cominciato ad operare nel settore trasporto merci, ma è diventato famoso come corriere veloce e affidabile, specializzato nella consegna di diverse tipologie di spedizioni e nella fornitura di servizi logistici di supporto alla distribuzione delle merci. In questo momento difatti le figure professionali ricercate sono alcune decine soprattutto impiegati e assistenti, ma l'azienda… continua a leggere

