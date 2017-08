Quinta edizione di “Massafra Secret”, rassegna estiva di eventi spettacolari, a cura del Teatro delle Forche





(N.B.) “Se camminiamo insieme all’indietro arriveremo nello stesso posto? Si comincia in due ad occhi chiusi”.

Conto alla rovescia per la quinta edizione di “Massafra Secret”, rassegna estiva di eventi spettacolari, a cura del Teatro delle Forche, in programma sabato 26 e domenica 27 agosto 2017.

L’iniziativa, quest’anno, sposa il teatro sensoriale ed è realizzata con la collaborazione della compagnia Teatro dei Sensi Rosa Prìstina, diretta da Susanna Poole e nata nel 2009 a Napoli dopo l'incontro con il Teatro de Los Sentidos, diretto da Enrique Vargas.

Gli spettatori-viaggiatori saranno condotti dagli attori delle due compagnie in un labirinto sensoriale, un percorso di senso e di sensi, intitolato “Le ombre dei passanti rovesciate sul soffitto”.

«Si può provare nostalgia per un luogo dove non siamo mai stati? E se un giorno lo visitiamo, come mai ci sembra di conoscerlo già, anzi di conoscerlo da sempre?

Tutte le esperienze che viviamo si sedimentano nel corpo. Gli odori e i sapori familiari, i gesti ripetuti, i suoni delle voci e dei luoghi, il conforto e le inquietudini che suscitano in noi, costruiscono una memoria antica che riecheggia a ogni nuova esperienza.

La memoria del corpo è come un iceberg: conosciamo la parte emersa, ma è il sotto che ci unisce, è lì che possiamo davvero incontrarci».

Partenza dal Teatro Comunale di Massafra (TA), sito in Piazza Garibaldi, in gruppi di dodici persone, secondo i seguenti orari: ore 20.00 (inizio spettacolo ore 20.30); ore 20.30 (inizio spettacolo ore 21.00); ore 21.00 (inizio spettacolo ore 21.30); ore 21.30 (inizio spettacolo ore 22.00); ore 22.00 (inizio spettacolo ore 22.30).

Il percorso resterà ignoto al pubblico, sino all’inizio dello spettacolo, durante il quale non mancheranno momenti di coinvolgimento degli spettatori, in forme sempre nuove, sfruttando le caratteristiche dei luoghi e mirando a restituirne uno sguardo partecipato e giocoso.

Per ogni serata è previsto un numero limitato di spettatori, massimo 60, in gruppi di 12 persone.

La prenotazione è obbligatoria. Info e prenotazioni: info@teatrodelleforche.com; 3497291060. Ticket: 8 euro.

La compagnia Teatro dei Sensi Rosa Prìstina condurrà inoltre un laboratorio di teatro sensoriale, intitolato “Raccontare il buio”, dal 23 al 25 agosto, nel Teatro Comunale di Massafra, di mattina, dalle ore 10.00 alle 13.00.

Posti limitati. Info, costi ed iscrizioni: www.teatrodelleforche.com; 3497291060.

Nel collage fotografico la locandina e un momento dello spettacolo.