Lunedì 21 la XVI edizione del Biciclando a Soveria Mannelli





È in programma a Soveria Mannelli lunedì 21 agosto a partire dalle ore 9,00 la XVI edizione di BICICLANDO, percorso ciclistico amatoriale promosso dalla Città di Soveria Mannelli, all’interno delle manifestazioni di Essere a Soveria 2017 e organizzata in collaborazione con il Mountain Bike Club di Soveria Mannelli, Extreme Sport e la Pro Loco cittadina.



Il percorso con partenza da Piazza Bonini si snoderà nelle vie del centro e toccherà le tre frazioni di Colla, Pirillo e San Tommaso. Una passeggiata di 20 chilometri quasi interamente su strada (solo piccoli tratti saranno su sterrato) adatta a cicloamatori di tutte le età. Non una gara, ma una grande festa che accomunerà gli appassionati della bicicletta, questo straordinario mezzo capace di accordare la vita con il tempo e lo spazio, di percorrere e di conoscere i territori in piena libertà.



La bellezza di Soveria Mannelli, città anche dello sport e del benessere fisico, sarà disvelata ai partecipanti attraverso lo sguardo unico che solo la bicicletta può offrire.