Softball: Bussolengo e Forlì ai nastri di partenza delle Coppe Europee

Vincere è l’unico verbo contemplato dalle squadre italiane impegnate nelle coppe europee di softball. Sono due e sono entrambe molto competitive: Specchiasol Bussolengo e Poderi Dal Nespoli Forlì. Lo scorso anno si sono “disturbate” nella European Premiere Cup di Ronchi dei Legionari, poi vinta dal terzo incomodo: le Sparks di Haarlem. In questa edizione della massima competizione sono, dunque, due le squadre olandesi (Sparks appunto come squadra detentrice e il Terrasvogels) e solo lo Specchiasol Bussolengo (campione d’Italia) a rappresentare il nostro Paese. Il Forlì, invece, parteciperà a Caserta alla European Cup Winner's Cup.

Entrambe le competizioni inizieranno lunedì 21 agosto e termineranno sabato 26 agosto, ma saranno diverse le formule di gioco. Mentre nella European Premiere Cup (Coppa Campioni) il Bussolengo avrà otto avversarie e le dovrà affrontare tutte, cercando di centrare uno dei primi quattro posti della classifica del girone eliminatorio, per avere accesso alle semifinali, nella European Cup Winner's Cup, il Forlì è inserito in un girone da sei squadre insieme a Olympia Haarlem (Olanda), Hørsholm (Danimarca), Hrabiny Wroclaw (Polonia), Wesseling Vermins (Germania) e Zraloci Ledenice (Repubblica Ceca) e proprio contro quest’ultima, forte di una delle migliori lanciatrici europee (Veronika Peckova), sarà l’esordio di lunedì mattina.







L’esordio del Bussolengo, invece, è fissato contro le svizzere del Therwil Flyers, alle 10.00 di lunedì mattina. In ognuna delle prime quattro giornate della manifestazione, per la squadra di Enrico Obletter ci sarà un doppio impegno, fino ad arrivare alla semifinale di venerdì, alla quale, ovviamente, la formazione veronese punta ad arrivare da protagonista, possibilmente imbattuta. Per farlo le campionesse d’Italia sono rinforzate da stelle di assoluta grandezza come il pitcher statunitense Jolene Henderson; Kelsey Nunley o Shelby Pendly e anche Britt Vonk. “Abbiamo una grande squadra”, dice Obletter. “Un gruppo completo, molto forte mentalmente, al quale si aggiungono atlete di grande caratura, peccato per l’infortunio che terrà fuori Lara Cecchetti, ma andiamo in Olanda con la consapevolezza che possiamo e dobbiamo ottenere dei grandi risultati. È comunque un torneo molto difficile che impegna tantissimo, ma questa squadra è conscia delle proprie possibilità. Una squadra che conosce questa competizione molto bene e che si può giocare le proprie carte alla pari con tutti”.







Anche per Calixto Soca Miyar, manager del Poderi Dal Nespoli Forlì, non ci si può nascondere: “Abbiamo una squadra decisamente competitiva e il nostro obiettivo è quello di arrivare in fondo per cercare di vincere la Coppa. Avremo qualche difficoltà all’inizio, forse, visto che uno dei nostri acquisti ad hoc, Sierra Hyland arriverà solo dopo che avremo giocato la prima partita, ma il cammino per la finale sarà lungo e ci sarà tempo”. Oltre a Sierra Hyland, pitcher con ottime medie anche nel box, gli altri pick-up players per il Forlì saranno: Karla Claudio, Maria Lacatena e Elena Chiesa.

La settimana delle Coppe si completa con la European Cup, praticamente la “poule B” della Premiere Cup, che si gioca a Montegranaro.