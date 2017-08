Martedì 22 e mercoledì 23 agosto le semifinali di Italian Baseball League andranno in scena sulla riviera romagnola e sul palcoscenico di Nettuno. Rimini e T&A San Marino hanno a disposizione due match point per guadagnarsi un posto nella Italian

Dopo aver espugnato lo stadio "Gianni Falchi" nelle prime due partite (6-5 al decimo inning in gara 1 e 8-5 in gara 2), il Rimini ospita allo stadio dei Pirati la UnipolSai Fortitudo Bologna, chiamata a reagire dopo due dure battute d'arresto consecutive. Gara 3 e gara 4 inizieranno alle ore 20:30 con la prima partita che potrebbe rappresentare la rivincita per Raul Rivero, dominatore per otto riprese in gara 1 contro i riminesi prima della rimonta subita al nono inning, mentre l'eventuale gara 4 promette altre faville con i lanciatori di scuola italiana. Nei due scontri della regular season in Romagna, le due contendenti si sono divise la posta in palio. Nelle due sfide casalinghe, la formazione guidata da Paolo Ceccaroli cercherà, con l'aggressività e il cinismo mostrati nel weekend appena trascorso, di ottenere quel successo che proietterebbe i neroarancio in finale per la sesta volta consecutiva. Al contrario i felsinei, allenati da Daniele Frignani, puntano a riportare la serie a Bologna per gara 5 in programma sabato 26 agosto alle ore 20:30, ma dovranno migliorare la loro resa al piatto e mantenere la concentrazione in difesa, elemento che, come sempre, si sta rivelando fondamentale nelle partite dei playoff.

Nell'altra semifinale, la spregiudicatezza e la determinazione della Angel Service - Gruppo Secur Nettuno cercheranno di scalfire la resistenza di una T&A San Marino, che con una vittoria al cardiopalma per 1-0 al tredicesimo inning in gara 1 e l'8-6 ottenuto in gara 2, conduce la serie per 2-0. Lo "Steno Borghese" di Nettuno è pronto a trascinare i suoi beniamini nelle due sfide dentro-fuori, in cui per i laziali non ci sono margini di errore. Negli scontri diretti della regular season, San Marino e Nettuno hanno vinto un match per parte. L'inizio delle due partite è in programma per le ore 21. In gara 3 andrà in scena un altro braccio di ferro fra i lanciatori stranieri a disposizione di Marco Nanni e Alberto D'Auria che per dodici inning e mezzo hanno tenuto le mazze dei lineup avversari a secco, mentre nell'eventuale quarta partita si affronteranno i pitcher di scuola italiana. Dopo due confronti, in cui ha regnato l'equilibrio, sarà ancora la capacità di concretizzare le occasioni e di approfittare degli episodi favorevoli la chiave di volta. In caso di doppio successo nettunese, la serie tornerebbe a Serravalle per gara 5 in programma sabato 26 agosto alle ore 20:30.

Situazione serie al meglio delle 5 partite

UnipolSai Bologna – Rimini 0-2

T&A San Marino – Angel Service Gruppo Secur Nettuno 2-0

Così in campo gara3 martedì 22 agosto 2017

h 20:30

Rimini - UnipolSai Bologna

h 21:00

Angel Service Gruppo Secur Nettuno- T&A San Marino

Così in campo gara4 mercoledì 23 agosto 2017

h 20:30

Rimini - UnipolSai Bologna

h 21:00