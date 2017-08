TrentinoInJazz 2017 giovedì 24 con il violino di Roberto Arnoldi!

Nessuna novita' per questo articolo

Giovedì 24 agosto Panorama Music in Val di Fassa ospita il concerto per violino solo del giovane musicista lombardo. Domenica 27 gran finale a Moena con Francesco Maccianti, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto

Roberto Arnoldi al TrentinoInJazz 2017!





TRENTINOINJAZZ 2017

e

Panorama Music

presentano:

Giovedì 24 agosto 2017

ore 13.00

Rifugio Friedrich August, Col Rodella

Campitello di Fassa (TN)



ROBERTO ARNOLDI

Violino Solo

(ingresso gratuito)



Penultimo concerto in alta quota per il cartellone estivo di Panorama Music, la sezione del TrentinoInJazz situata in Val di Fassa, il cui programma volge al termine con la fine del mese di agosto.

Giovedì 24 al Col Rodella un giovane ma già affermato talento della musica colta italiana, il violinista bergamasco Roberto Arnoldi. Nato nel 1991, figlio d'arte (il padre è il clarinettista e compositore Natale Arnoldi), ha cominciato gli studi di violino all'età di sette anni e da allora il suo percorso è cresciuto tra titoli e riconoscimenti di vario genere. Basta pensare che è risultato vincitore nella sezione archi con la votazione di 1000 ai concorsi nazionali “Città di Castiglione delle Stiviere” , “Enrico Arrisi” di Cremona e “Sara Preatoni” di Garbagnate; nel 2007 ha ricevuto il terzo premio al concorso nazionale “Città di Giussano”. Ha tenuto concerti in duo con pianoforte, dal 2006 è componente dell’Orchestra “Carlo Antonio Marino”. E' autore dell'album Music From A Parallel World.

Il concerto è gratuito, il costo del biglietto della funivia Col Rodella a carico dei partecipanti. In caso di maltempo il concerto si terrà all'interno del rifugio.

Prossimo appuntamento TIJ 2017: Francesco Maccianti, Ares Tavolazzi, Roberto Gatto, Moena, domenica 27 agosto.





Trentino Jazz:

http://www.trentinojazz.com/

http://www.facebook.com/trentinoinjazz

Trentino Cultura:

https://www.cultura.trentino.it/Rassegne/TrentinoInJazz-2017



Ufficio stampa:

http://www.synpress44.com/

info@synpress44.com