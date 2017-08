Domani sera, mercoledì 23 Agosto alle ore 21:30, presso il Castello di Pontes nel Comune di Galtellì

dall’ Antologia Teatrale “Cosima Quasi Grazia” la Compagnia teatrale Bocheteatro di Nuoro presenta “Malocchio” da testi di Grazia Deledda

Con Giovanni Carroni / Musiche in scena Franco Persico

La novella “Malocchio” è un racconto lungo, uno degli scritti di Grazia Deledda meno conosciuti, anche perché non riportata nelle consuete raccolte. E’ stata riscoperta grazie alla solerte ricerca condotta dal giornalista Gianni Pititu. La novella deleddiana è un giallo ambientato nel rude paesaggio della campagna tra Nuoro e Oliena e anticipa, con uno stile fresco e moderno, il noire contemporaneo. Racconta di un ricco porcaro di Oliena, Yacu Sole, promesso sposo ad una giovane fanciulla Nanascia. Si mormora in paese però che la giovane aveva fatto all’amore, il primo amore, con Pascale Chisina, al secolo Corbeddu, il bandito. Corbeddu, si mormorava, che durante la sua latitanza, rientrasse spesso in paese. Le lingue del villaggio dicevano rientrasse anche per vedere la sua ex. Yacu Sole incalzato sia dal malocchio che sta decimando i suoi porci e dal sopravvenire di altre novità e di altri avvenimenti decide di indagare. Insomma per questione di malocchio e di donne, Yacu Sole quel giorno si avvia per Sa Mendula, agro di Nuoro, alla ricerca di Corbeddu e di Nanascia Fraile fino a che l'incontro col bandito riserva ai due incredibili sorprese...

Giovanni Carroni inoltre leggerà alcune lettere e racconterà alcuni aneddoti e curiosità sulla scrittrice Premio Nobel nuorese.