Blue Whale, da oggi arriva l'App per combattere i suicidi tra i minori



Figli al sicuro con antibluewhale, l'app per Android pensata per prevenire il fenomeno dei suicidi tra gli adolescenti

Roma, 23 agosto 2017 - Blue Whale è il pericoloso fenomeno, conosciuto in Italia come Balena Blu, che ha interessato centinaia di minori in diversi paesi nel mondo che vengono plagiati da un pericoloso gioco online che prevede sfide auto lesive da affrontare fino ad arrivare al suicidio finale. In testa alle cronache nei mesi scorsi per le numerosi morti provocate dal fenomeno oggi questo pericoloso gioco può essere contrastato con un nuovo e potente strumento. Si tratta dell'app Anti Blue Whale (www.antibluewhale.it) dotata di funzioni all'avanguardia per gestire la sicurezza dei propri figli. Invisibile ai possessori del telefono l'App è innanzitutto di facile installazione, ed infatti non richiede il root del telefono per potere vedere da remoto le chat WhatsApp/Facebook Messenger dei nostri figli ed ascoltare i loro messaggi vocali WhatsApp. L'App consente poi di vedere in tempo reale e da remoto (da computer o smartphone collegati al proprio account) ciò che viene visualizzato sul display dello smartphone sorvegliato. In questo modo, se anche i minori utilizzassero nuove e diverse app o social media, è sempre possibile osservare in diretta cosa stanno facendo i propri figli con lo smartphone. Fra le funzioni "classiche", la registrazione delle chiamate GSM e la visualizzazione dei siti visitati, il blocco selettivo dei siti web e dei contatti in rubrica e la localizzazione GPS. Altro dettaglio non da poco l'innovativo ascolto in diretta dell'audio ambientale (dello spazio vicino allo smartphone) in modalità streaming IP, per ascoltare ciò che succede quando necessario. Altre funzioni innovative sono poi l'audio/video streaming IP, con possibilità di invertire la telecamera utilizzata, e l'accesso alla memoria dello smartphone, per vedere e scaricare tutti i documenti, foto, video, testo, ecc. ritenuti interessanti. L'app Anti Blue Whale per Android è immediatamente scaricabile e utilizzabile gratuitamente per un periodo di prova di due giorni dal sito internet www.antibluewhale.it.

