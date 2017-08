CINECITTA’ WORLD INVASA DA UN ESERCITO DI MINIONS

GRANDE SUCCESSO PER L’ ANTEPRIMA NAZIONALE DI CATTIVISSIMO ME 3

Roma, 23 agosto 2017 - Gru, Lucy e i simpatici Minions hanno letteralmente fatto scatenare i circa 1500 invitati durante la proiezione del film CATTIVISSIMO ME 3. Un sold out annunciato soprattutto quando la fila degli invitati ha cominciato a farsi via via sempre più consistente a partire dalle ore 17. Gru scopre di avere un fratello e allo stesso tempo dovrà combattere contro un nuovo cattivo, un ex bambino prodigio, Balthazar Bratt diventato “un criminale temibilissimo”, rimasto aggrappato in maniera inquietante agli Anni ‘80. Il terzo film mette Gru di fronte al suo gemello, a lungo perduto Dru. Non sono più Gru e Lucy, ora sono i Grucy, una coppia affiatata nel lavoro e nell’amore. Al Box Office USA il film ha incassato nelle prime 7 settimane di programmazione 252 milioni di dollari e 75,4 milioni solo nel primo w.e.

Alle 20 sul maxi schermo da 25 metri del Teatro 1 del Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma è iniziata la visione del film tra applausi e cori del pubblico dei piccoli e non solo. Tra il pubblico il comico Antonio Giuliani, l’ex calciatore Marco del Vecchio, Gianmarco Tognazzi, Sofia Bruscoli con il marito Marcelo Fuentes, Helga Cossu.

Cinecittà World, per un giorno, grazie alla fantasia del pubblico si è colorata di giallo, per sostenere i simpatici personaggi.

I posti migliori del grande Teatro 1, che ha ospitato e ospita kolossal, film e trasmissioni di successo, sono stati riservati a chi si è presentato vestito da Minion o con almeno un capo d'abbigliamento giallo. Nella grande festa a tema hanno fatto la loro comparsa anche i “cattivissimi”, ovvero coloro che in queste settimane hanno postato le foto più "cattive" sulla pagina Facebook ufficiale di Cinecittà World ricevendo il maggior numero di "mi piace".

“Quale luogo migliore per vivere il grande cinema, se non i luoghi in cui il cinema si gira realmente?” afferma Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World “Cattivissimo Me 3, sarà la prima di una serie di anteprime che si terrano al Parco nel corso della stagione. Del resto proprio questo film, come recitano le recensioni, è un parco a tema da attraversare seduti in poltrona”

Oltre all’attesissima proiezione i visitatori e gli ospiti hanno potuto sperimentare e divertirsi con le 27 attrazioni, di cui 10 novità del 2017, assistere a ben 7 diversi spettacoli o rinfrescarsi in queste calde giornate estive, nelle numerose attrazioni acquatiche e nella spiaggia di sabbia appena inaugurata nel Parco.

Cinecittà World è a Roma, Via di Castel Romano, uscita 26 Via Pontina a 10 minuti dal Grande Raccordo Anulare.