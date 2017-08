Nissoli (FI) e De Martini (FI) nominano Gina Lia coordinatrice di Forza Italia dello Stato del New Jersey (USA)

(Roma, 23 agosto 2017) – Nel proseguire il lavoro di riorganizzazione di Forza Italia in USA, oggi, l’on. Fucsia Nissoli (Coordinatrice Forza Italia Nord e Centro America) e l’on. Susy De Martini (Coordinatrice Forza Italia USA) hanno nominato Gina Lia coordinatrice di Forza Italia dello Stato del New Jersey (USA).Gina Lia vive negli USA dal 1979, sposata e mamma di tre figli, è molta attiva tra la Comunità italiana attraverso le attività dell’associazionismo di emigrazione ed è Presidente della "Fondazione Picolli /Trapani" che assegna borse di studio annuali a ragazzi italoamericani.“Nell’augurarTi buon lavoro - scrivono Nissoli e De Martini a Gina Lia - Ti esprimiamo la nostra piena fiducia nella convinzione che il Tuo impegno sarà fondamentale per fare in modo che il nostro partito possa radicarsi in una realtà territoriale di fondamentale importanza per la storia dell’emigrazione italiana in USA”.L'on. Fucsia Nissoli (a sinistra) con la neocordinatrice FI del New Jersey, Gina Lia (a destra)