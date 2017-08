Elezioni Ingegneri a Napoli: Capodanno candidato

“ Auspico un massivo quanto indispensabile rinnovamento del Consiglio “

La tornata elettorale, che inizierà lunedì 4 settembre prossimo, e che proseguirà fino al 26 dello stesso mese in terza votazione, laddove non si dovesse raggiungere il quorum nella prima e nella seconda votazione, vede, tra i candidati alla carica di consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione del Vomero, proclamato il 21 giugno scorso Senatore dell'Ordine, il quale nell’annunciare la propria candidatura auspica un massivo quanto indispensabile rinnovamento del Consiglio dell’Ordine.

“ Ho deciso di candidarmi al fine di dare un contributo, sulla base dell’esperienza maturata, in quarantacinque anni di attività, oltre che come professionista, anche quale pubblico amministratore e quale docente, per risollevare le sorti di una categoria, quella degli ingegneri, che vive, da alcuni lustri a questa parte, in forte sofferenza e in posizione defilata rispetto alle gravi emergenze e alle crescenti problematiche che affliggono il capoluogo partenopeo - afferma Capodanno -. Auspico innanzitutto che i colleghi si rechino presso le urne a votare, esprimendo liberamente il loro consenso, senza lasciarsi condizionare dai soliti programmi che, come testimoniano le esperienze pregresse, rimangono poi sulla carta senza tradursi in fatti concreti, in mancanza di un profondo e radicale rinnovamento e di una sentita quanto costante partecipazione, con il coinvolgimento di tutti gli iscritti “.

“ E’ al riguardo auspicabile – puntualizza Capodanno - che in analogia a quanto avviene in altre tornate elettorali, si eviti di fare propaganda elettorale per i singoli candidati o per liste, che, peraltro, non sono previste dal vigente regolamento elettorale, attraverso i consueti canali di comunicazione, nel corso delle votazioni, rispettando il silenzio elettorale dalla mezzanotte del giorno antecedente all’inizio delle votazioni, evitando altresì la presenza di candidati nei locali destinati a seggi elettorali, nel corso delle stesse votazioni “.

“ Inoltre, durante la tornata elettorale occorrerà essere particolarmente vigili sul corretto svolgimento della stessa – stigmatizza Capodanno -, segnalando immediatamente agli organi di controllo eventuali situazioni che si dovessero verificare in difformità delle disposizioni vigenti al riguardo. Su questi aspetti si richiama l'attenzione anche dei colleghi chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore “.

" Proprio per il manifestarsi di alcune di queste situazioni - ricorda Capodanno - già nella passata tornata elettorale, quando pure avevo deciso di candidarmi, ritirai, in segno di protesta, la candidatura, dal momento che, nel corso delle votazioni, erano stati violati sia il silenzio elettorale che la par condicio. Mi auguro che, in occasione della prossima tornata elettorale, simili episodi non abbiano a ripetersi, fermo restando che, laddove dovessero ancora una volta verificarsi, saranno valutate tutte le opportune e necessarie iniziative a tutela nelle sedi competenti ".