Coppa Italia IBL Prima fase - programma gare 26-27 agosto

Potrebbe essere un sabato di verdetti in Coppa Italia quello del 26 agosto. In campo per gara3 della prima fase Parma Clima – Padule e Novara – Padova. A ducali e piemontesi basta un successo per passare il turno.

ARTICOLO COMPLETO

Situazione serie al meglio delle 5 partite

Parma Clima - Padule 2-0

Novara - Tommasin Padova 2-0

Così in campo sabato 26 agosto 2017

Gara 3 h 16:00

Parma Clima - Padule

Novara - Tommasin Padova

Gara4 h 20:30 (eventuale)

Parma Clima - Padule

Novara - Tommasin Padova

Così in campo gara5 (EVENTUALE) domenica 27 agosto 2017

h 16:00

Parma Clima - Padule