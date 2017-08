STD | WOPART 2017, Work On Paper Fair | conferenza stampa venerdì 8 settembre, Lugano

Dal 14 al 17 settembre 2017 torna l’appuntamento con WOPART - Work on Paper Fair Alla seconda edizione la fiera internazionale d’arte dedicata alle opere su carta: più di settanta gallerie da tutto il mondo al Centro Esposizioni Lugano CONFERENZA STAMPA: Venerdì 8 settembre 2017 ore 11:30 The View Lugano, via Guidino 29, Lugano (CH) Compila l'accredito online per la conferenza stampa Dal 14 al 17 settembre 2017 il Centro Esposizioni Lugano ospita la seconda edizione di WOPART – Work on Paper Fair, la fiera internazionale interamente dedicata alle opere d’arte su carta, diretta da Luigi Belluzzi. 72 gallerie provenienti da 14 paesi – selezionate da un comitato scientifico presieduto da Giandomenico Di Marzio, giornalista, critico e curatore d’arte contemporanea e da Paolo Manazza, pittore e giornalista specializzato in economia dell’arte – presenteranno un ampio panorama di opere realizzate esclusivamente su supporto cartaceo: dal disegno antico alla stampa moderna, dal libro d’artista alla fotografia d’autore, dall’acquerello, alle stampe orientali fino alle carte di artisti contemporanei, con uno sguardo trasversale su tecniche, linguaggi ed epoche. Scarica il save the date Compila l'accredito online per i giorni della fiera (14-17 settembre) Compila la richiesta per usufruire della navetta da Milano per l'inaugurazione (14 settembre) Per ulteriori informazioni e immagini: Ufficio Stampa Milano Lara Facco press@larafacco.com +39 02 36565133 / +39 349 2529989 Press Office Zurigo Michelle Nicol nic@neutralzurich.com +41 79 642 0207Neutral Zurich Ltd. Obere Zäune 16, 8001 Zurich, Switzerland +41 43 311 3090 www.neutralzurich.com