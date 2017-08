Italian Baseball League - semifinali playoff: presentazione gara5 UnipolSai Bologna-Rimini

Si deciderà domani, sabato 26 agosto , al 'Gianni Falchi' chi raggiungerà la T&A San Marino nelle Italian Baseball Series . Una gara senza un domani per UnipolSai Bologna e Rimini che in questa serie di semifinale, fino ad oggi, hanno dato vita a partite sempre molto equilibrate e piene di emozioni, due delle quali decise agli extrainning. Emiliani e romagnoli arrivano a questa sfida decisiva con stati d'animo differenti: la squadra di Frignani caricata dal doppio successo in riva all'Adriatico che ha rimesso in parità la serie, i Pirati delusi per non essere riusciti a chiudere di fronte al pubblico amico, ma non abbattuti, come sottolineato dal manager Ceccaroli al termine di gara4: "E' tutta la stagione che lottiamo, siamo abituati a queste situazioni molto difficili".

Le statistiche pendono dalla parte di Bologna che nella 4 partite di semifinale si fa preferire leggermente sia nel box (media .299 contro .246), sia sul monte di lancio (mpgl di 4.03 contro 4.74), ma come visto nelle precedenti uscite saranno i dettagli a fare la differenza. A sfidarsi in pedana ci saranno i lanciatori stranieri, anche se nessuno dei 2 manager al termine di gara4 si è sbilanciato su chi ricadrà la scelta del partente. Per Frignani , che non potrà dirigere la squadra dal dugout dopo la squalifica di 3 giornate rimediata per l'espulsione nell'ultima gara di Rimini, così come Radaelli al quale ne è stata inflitta una, le opzioni sono Rivero o Lansford : probabile che tocchi a Rivero che in riva all'Adriatico ha lanciato solo 3 riprese, contro le 6 dello statunitense. Ceccaroli invece dovrà decidere se utlizzare nuovamente Hernandez da partente, come fatto allo Stadio dei Pirati in gara3, o riproporre Rosario , come nella prima sfida della serie al 'Gianni Falchi'.

L'unica certezza è che lo spettacolo non mancherà in una serie dove, curiosamente, fino ad oggi non è mai stato rispettato il fattore casa con 4 vittorie esterne.

Playball alle 20.30 .

Situazione serie al meglio delle 5 partite

UnipolSai Bologna – Rimini 2-2 (5-6 al 10°; 5-8; 4-2; 8-4 al 10°)

T&A San Marino – Angel Service Gruppo Secur Nettuno 3-0 (1-0 al 13°; 8-6; 8-4)

T&A San Marino qualificata alle Italian Baseball Series 2017

Così in campo gara5 sabato 26 agosto 2017

h 20:30