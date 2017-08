Andrea Benelli, pianista cremasco definito “Pittore dei suoni”, ha incantato Albenga con un fantastico concerto. Le sue melodie hanno anche guidato l’orafo, scultore e pittore Giuliano Ottaviani in disegni inediti realizzati con i fondi del caffé







Nino Bellinvia



Grande successo di pubblico e di critica per il concerto del pianista Andrea Benelli ad Albenga che ha fatto da anteprima al Concorso internazionale pianistico Città di Albenga in programma nella città ingauna il 28, 29 e 30 dicembre presso Palazzo Oddo e l'Auditorium San Carlo, sede della finale e dei concerti dei vincitori delle varie categorie.

Andrea Benelli ha suonato il suo Album “Tiamoforte” (genere Crossover) incantando una platea non solo di estimatori ma anche di famiglie e turisti, con i 13 brani e un bis inedito finale: musiche da lui composte che raccontano la sua storia personale e la sua crescita artistica al fianco di grandi Maestri dell’Opera.

Un ingresso caratteristico di Andrea Benelli ha lasciato il pubblico a bocca aperta. A piedi nudi e vestito di bianco, l’artista ha attraversato la piazza San Michele con un piccolo pianoforte in mano, che ha, poi, deposto sotto lo strumento vero; afferma Andrea Benelli: “Da un giocattolo e dalla sua leggerezza è nato il piacere di esprimere e condividere con il pubblico la mia musica. Suonare a piedi nudi, mi fa sentire come un albero, che trasferisce la linfa vitale dal terreno ai suoi rami; le mie mani scivolano sulla tastiera accarezzandola per donare musica, energia per la vita”.

Nel corso della serata il pubblico ha assistito anche alla suggestiva contaminazione tra le note del pianoforte e l’arte figurativa del Maestro Giuliano Ottaviani, orafo, scultore e pittore che, guidato dalle melodie del pianoforte, ha trasformato le sue sensazioni in disegni inediti realizzati con i fondi del caffé.

Tra applausi e religiosi silenzi, lo spettacolo ha trasformato la piazza in un teatro a cielo aperto che ha conquistato la città e i suoi turisti.

In occasione della sua permanenza ingauna, Benelli, accompagnato dall’Assessore al turismo Alberto Passino, ha visitato la mostra Magiche trasparenze presso Palazzo Oddo dove ha ammirato il Piatto blu, simbolo - in unico esemplare - del patrimonio culturale albenganese.

A conclusione della fortunata esperienza si registra la piena soddisfazione dell'Amministrazione comunale che ha ringraziato ufficialmente il Maestro Andrea Benelli per aver omaggiato la Città di questo concerto di prestigioso lancio della 30ma edizione del concorso pianistico. Conclude l’Assessore Alberto Passino: “Un ringraziamento particolare va a Giovanna Caravaggio che ha presentato la bellissima serata introducendo ogni brano con la lettura di didascalie e pensieri dettati dal pianista”.

Nella foto il pianista Andrea Benelli (accompagnato dall’Assessore al turismo Alberto Passino), che ha ammirato il Piatto Blu, simbolo del patrimonio culturale albenganese.