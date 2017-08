Domani torna in campo la serie A per lo spareggio playoff

Nessuna novita' per questo articolo

Domani torna in campo la serie A per lo spareggio playoff. In campo sul neutro di Sesto Fiorentino le seconde classificate dei 3 gironi di regular season: Paternò Red Sox, Castenaso e Città di Nettuno.

ARTICOLO COMPLETO







Programma Spareggio Playoff 26 agosto

Gara1 h 12:00

Castenaso - Nuova Città di Nettuno

h 16:00

Perdente gara1 - Paternò Red Sox

h 21:00

Vincente gara1 - Paternò Red Sox