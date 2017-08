Scosse sismiche e prevenzione - I Borboni erano più efficienti dei nostri governanti?

Ancora scosse nel maceratese - Il 25 agosto a Treia, in mattinata, prima dell'alba, ho sognato che il letto ballonzolava. Poi ho appreso che non era un sogno ma realtà: c'è stata una scossa di terremoto alle ore 5:44: la magnitudo è stata di 3.3, con epicentro a Caldarola, in provincia di Macerata. Alle 7:22 si è verificata una seconda lieve scossa sempre nella stessa zona...



Dopo l'ultimo sisma di Ischia, che segue i recenti scossoni del Centro Italia, sembra che nulla possa farsi per prevenire i terremoti. Ed in verità nemmeno i soccorsi funzionano, qui nelle Marche le macerie stanno ancora lì e gli sfollati attendono da un anno le "casette".

Eppure l'Italia è sempre stata soggetta a movimenti tellurici ma la lezione non è stata imparata dai nostri governanti. E sì che Il primo regolamento antisismico d’Europa nacque nel Regno di Napoli per volontà dei Borbone, dopo il terribile terremoto della Calabria meridionale del 1783. Forse i Borbone erano più accorti dei nostri governanti "democratici"? Premesso questo qualcuno dovrebbe spiegare perché in Italia ogni qualvolta vi sia una scossa di terremoto da noi diventa tragedia nazionale con crollo di migliaia di edifici e decine di morti, proprio come in un paese del terzo mondo...

Paolo D'Arpini

Abitante "protempore" di Treia, in Via Mazzini 27