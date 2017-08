Johannesburg - “Afritalian”: viaggio dal Sudafrica all’Italia con il libro di Federica Marchesini

Autori

Giorgio Brignola, classe 1943, vive ed ha lavorato a Genova. Di mestiere insegnante, s’è impegnato nel volontariato giornalistico, al servizio dei Connazionali all’estero. Cofondatore del periodico “Futuribile” (1963) è stato tra i Soci promotori dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana (UCSI). Professionalmente, ha sempre insegnato nei licei scientifici statali della sua città. Nel 1966, è chiamato a collaborare per il periodico “The Voice of Italy” edito per i Connazionali residenti nel Regno Unito. Inizia a curare la Rubrica “Punti di Vista” e, in seguito, assume l’incarico di Corrispondente del periodico dall’Italia. Ruolo che ha mantenuto sino al dicembre del 2011, anche come Direttore Responsabile, con la chiusura definitiva della testata. Il suo impegno pubblicistico resta variegato. Nel 1977, organizza e cura la” Rubrica Sociale “ tra le colonne del mensile “Corriere d’Italia” edito in Germania. E’ ancora al suo posto. Nel 1990, è nominato Corrispondente dall’Italia del “Webgiornale” (D); incarico che, tuttora mantiene. Rilevato l’interesse della nostra Comunità oltre confine, la British Broadcasting Corporetion (BBC) lo utilizza in “voce” nel programma radiofonico “Mondo Italiano”. Incarico che si protrae per dodici anni. Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti, Elenco Pubblicisti, nel 1980, organizza, a partire dal 1991, la Rubrica “La Casa e la Città”per il settimanale “Corriere degli Italiani” di Zurigo (CH). L’impegno è durato sino al febbraio del 2006 e terminato per una ristrutturazione interna del giornale. Nominato Commendatore OMRI dal Presidente Ciampi nel 2005, attualmente collabora anche per il quotidiano “on-line” “Corriere di Puglia e Lucania” (CPL) ove ha presentato la Rubrica “Osservatorio”; spazio al servizio dei problemi dei Connazionali all’estero. Oltre mezzo secolo d’impegno sul fronte di quella che è stata la nostra Emigrazione. Restando sempre coerente al suo motto” Servire gli Italiani, non Servirsene”.