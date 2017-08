Plastica dentro il pane: Naturasì ritira baguette classica gluten free. Allerta lanciata dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare tedesco

La catena di supermercati di prodotti biologici Naturasì richiama la baguette classica Schinitzer gluten free per rischio di presenza di pezzi di plastica all’interno. Nello specifico, il prodotto richiamato è la confezione da 360 grammi con termine massimo di scadenza del 03/01/2018, prodotta dall’azienda tedesca Schnitzer GmbH & Co. NaturaSì invita chiunque l’avesse comprata a non consumarla e riportarla presso il punto vendita d’acquisto dove si provvederà alla sostituzione o al rimborso. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare ha quindi annunciato il ritiro dalla vendita rilanciando l'allerta sul portale del dicastero tedesco sul sito internet Lebensmittelwarnung.de. Il ritiro, segnala Giovanni D'Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti ”, è stato effettuato dopo la segnalazione di un consumatore che ha trovato un residuo appuntito.

Lecce, 30 agosto 2017