MIGRANTI. CASTALDO (M5S): L'AFRICA RAPPRESENTA IL FUTURO DEL NOSTRO PIANETA, COOPERAZIONE TRA UE E UA È FONDAMENTALE

“Il panorama africano ed europeo ha subìto mutamenti a livello economico, sociale e politico che possono senz’altro definirsi impetuosi”. Così Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, intervenuto alla conferenza degli ambasciatori Ue. “Se impetuosi sono stati i cambiamenti - ha proseguito Castaldo - non altrettanto si può dire delle nostre risposte. Lo sforzo Europeo, infatti, si è spesso rivolto unicamente verso soluzioni-tampone per la gestione dei flussi migratori: i fondi canalizzati verso l’Africa sono stati utilizzati per barricare le frontiere, piuttosto che per impostare strategie di lungo periodo riguardanti la crescita e l’occupazione, uniche soluzioni concrete in grado di rimuovere le cause profonde del fenomeno. Se da un lato - ha evidenziato Castaldo - gli Stati Membri hanno adottato una retorica sempre più aggressiva contro i flussi migratori, dall’altro non hanno mantenuto le promesse, morali e materiali, fatte in sede di preparazione di strategie e strumenti”.