Incontro con Dante nei Castelli e nelle Antiche Dimore

Spettacolo Teatrale tratto dalla Divina Commedia

regia e adattamento Agostino De Angelis

Venerdì 1 Settembre 2017 alle ore 20:30

Cortile del Palazzo Pretorio o dei Commissari di Terra del Sole (FC)

Lo spettacolo “ Incontro con Dante nei Castelli e nelle Antiche Dimore” rientra in un Progetto Nazionale ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis, con il quale ha portato in scena l’opera suprema “La Divina Commedia” in un affascinante percorso storico e letterario, utilizzando particolari locations scelte come contenitori artistico-culturali.

Quale luogo migliore, quindi, la scelta del Palazzo Pretorio di Terra del Sole (FC) come prima tappa del progetto, giacché Cosimo I de' Medici volle costruire ex novo una città fortificata nell'enclave romagnola, che rientrava in una precisa politica di difesa dei confini del Granducato di Toscana?

Terra del Sole, secondo le intenzioni di Cosimo I, sarebbe dovuta diventare la nuova sede prestigiosa degli “uffizi” medicei nella Romagna Toscana.

La mise en scène, un viaggio immaginario nei tre regni dell'aldilà, nei quali si proiettano il bene e il male del mondo terreno, compiuto dal poeta stesso, quale "simbolo" dell'umanità, sotto la guida della ragione e della fede, sarà realizzata all'interno del cortile del Palazzo, con posti a sedere.

La pièce teatrale si avvarrà della partecipazione in voce narrante della dantista prof.ssa Manuela Racci, del critico d'arte prof. Enzo Dall'Ara e dell'attore e regista Agostino De Angelis, che interpreterà alcuni personaggi della Commedia dantesca.

Le opere dell'artista Lorenza Altamore faranno da cornice scenografica alla serata.

Lo spettacolo si terrà venerdì 1 Settembre 2017 alle ore 20:30 nel cortile del Palazzo Pretorio o dei Commissari ed è inserito nelle manifestazioni che il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, con la Pro Loco, ha organizzato per il 54° Palio di Santa Reparata.

L’incontro è ad ingresso libero.

Ufficio Turistico – 0543 769631