Scopri i vantaggi per i Metrebus alla John Peter Sloan School

Atac, in collaborazione con John Peter Sloan – la Scuola®, è lieta di presentare ai propri abbonati possessori di Metrebus Card dei vantaggi esclusivi sui corsi di inglese in partenza a ottobre e via Skype.

Fino al 25% di sconto sui prezzi di listino cumulabili con le promo in corso, pagamenti dilazionati e partecipazione esclusiva ai nostri eventi e workshop linguistici!

GET READY TO FLY. IL CORSO PER IMPARARE L’INGLESE PIÙ FAMOSO D’ITALIA!

Un corso di general English, ovvero l’inglese per tutti, con piccole classi (da 4 a massimo 8 persone) di livello omogeneo. Dal beginner all’advanced strutturati secondo l’inconfondibile Metodo Sloan. Lezioni dinamiche e coinvolgenti grazie a role-play e simulazioni dell’inglese reale, quello della vita quotidiana. Da 3 a 7 mesi di corso con una o due lezioni a settimana, per darsi il tempo di apprendere, mettere in pratica e divertirsi!

NON PUOI FREQUENTARE I NOSTRI CORSI IN SEDE? ALLORA YOUR PLACE OR MINE? IL CORSO IN VIDEOCHAT E’ QUELLO CHE FA PER TE!

Con il nostro corso in videochat avrai un JPS Teacher dedicato a te per un corso dalla comodità di casa tua. Tutto quello che ti serve avere è un computer, una webcam e una buona connessione internet…and you’re ready to start!

Il tutto con l’inconfondibile Metodo Sloan, l’”ApprenDivertimento” per tutti gli italiani convinti di essere loro il problema!

Vieni a trovarci in occasione dei nostri OPEN DAY!

Ti aspettiamo il 16 settembre dalle 14.00 alle 18.00 per l’Open Day Kids e il 23 settembre dalle 10.00 alle 18.00 per l’Open Day Adulti.

Con l’occasione potrai assistere a lezioni di prova gratuite, fare il test di livello e chiedere tutte le informazioni sulla nostra proposta didattica.

John Peter Sloan – la Scuola®

Via Cola di Rienzo, 149

tel. 06-56568261 mail: info.roma@jpscuola.it

www.jpscuola.it