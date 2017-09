Al “Global Taekwondo Demonstration Festival” in Corea anche una squadra dimostrativa della Federazione Italiana Taekwondo con capo delegazione il M° Tommaso Petrelli





Nino Bellinvia



Da oggi, 31 agosto, al 5 settembre, nelle città di Seoul e Muju, in Corea, al “Global Taekwondo Demonstration Festival 2017 a rappresentare l’Italia partecipa una Squadra Dimostrativa della Federazione Italiana Taekwondo, che ha scelto come capo delegazione

il Maestro Tommaso Petrelli, del Centro Sportivo “Taekwondo Massafra”.

Ma ecco al completo la squadra che rappresenta l’Italia: Petrelli Tommaso – Team Leader; Semeraro Vito – Direttore Tecnico / Atleta; Prete Vanessa – Coach / Atleta; Coluccia Daniele – UdG / Atleta; Scialpi Giovanni – UdG / Atleta; Colucci Gianvito – UdG / Atleta; Piepoli Vito – Atleta; De Leonardis Maria Domenica – Atleta; Tramonte Cosimo – Atleta; Botrugno Nicolò – Atleta; Virgulto Alice – Atleta; Cavaniglia Marco – Atleta; Luprano Giovanni – Atleta; Esposito Gabriele – Atleta; Diamante Federica – Atleta.

Grande soddisfazione di tutti i componenti della squadra azzurra ed in particolare del Taekwondo Massafra e naturalmente del M° Tommaso Petrelli, cintura nera VII dan, al quale per l’impegno profuso nella promozione dello sport, in passato sono stati, tra l’altro, assegnati il “Premio Bravo” e il Premio “Palio d’Argento”. Inoltre lo scorso dicembre (in occasione del Corso per maestri e Istruttori e durante i festeggiamenti per il 50° anniversario del Taekwondo in Italia, sono state assegnate delle prestigiose benemerenze a personalità, dirigenti, maestri, atleti e società che hanno fatto la storia dello sport) gli è stata assegnata una meritata benemerenza (un bronzo per merito sportivo). Da ricordare che il M° Petrelli dirige da 30 anni dirige il Taekwondo Massafra, palestra dalla quale sono usciti tanti campioni italiani che hanno portato il nome di Massafra nel firmamento sportivo. Nella palestra massafrese, infatti, il Taekwondo è stato sempre non solo sport ma bene di relazionale, grazie appunto al M° Petrelli che insegna ai suoi allievi che più di ogni medaglia, contano i valori della vita che portano a diventare prima di ogni cosa uomini e poi campioni. La Federazione Italiana Taekwondo non poteva fare scelta migliore nel nominarlo capo delegazione di questo evento in Corea. Un ulteriore premio per il M° Tommaso Petrelli, trentasette anni di attività sportiva, che ha fatto la storia del taekwondo a Massafra, ma anche in altre zone della provincia tarantina, grazie a competenza, serietà e professionalità che tutti gli riconoscono. Nella foto il M° Petrelli e tutti i componenti della squadra azzurra.