Stuprata

A Rimini un branco di 4 uomini di carnagione scura, ha violentato una ragazza polacca e un signore peruviano. Ai media che lo hanno intervistato, quest’ultimo ha raccontato di essere una prostituta transessuale. Il poco letto dizionario della lingua italiana spiega che: transessuale si dice di persona con sembianze, comportamenti e caratteristiche anatomiche e fisiologiche del sesso opposto. In ogni caso, nessun dizionario si spinge a supporre che nonostante l'obiettivo di un cambiamento del proprio corpo attraverso assunzione di ormoni ed interventi medico-chirurgici, il “miracolo” del cambio sesso, sia possibile. Assodato che i desideri dei transessuali restano pie illusioni, rimane un mistero comprendere perché, il “prostituto” peruviano, abbia narrato la propria vicenda usando il termine “stuprata”. Ancora una volta ci soccorre il dizionario. Stupro: atto di violenza carnale commesso su una donna. Donde le cause della brutta figura? La confusione identitaria del peruviano quale conseguenza del desiderio di sembrare più carina per attrarre maggior clienti, o lo scarso livello dei corsi di lingua italiana per stranieri organizzati dai propugnatori della società fluida e multietnica?