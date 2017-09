Coppa Italia IBL Seconda Fase - programma gare 1-2 settembre

Scattano domani sera i quarti di finale della Coppa Italia IBL. Aprono le danze Parma Clima e UnipolSai Bologna al Nino Cavalli. L’altra sfida sarà quella in Piemonte tra Angel Service Gruppo Secur Nettuno Baseball City e Novara che scenderanno in campo sabato. La serie proseguirà a campi avvertiti l'8 e il 9 settembre, con gara 5 se necessaria in programma il giorno seguente in entrambi i quarti di finale.

ARTICOLO COMPLETO

Programma quarti di finale gara1 e gara2 (serie al meglio delle 5 partite)

1 settembre

Gara 1 h 20,30

Parma Clima - UnipolSai Bologna

2 settembre

Gara1 h 16

Novara - Nettuno Baseball City

Gara2 h 20,30

Novara - Nettuno Baseball City