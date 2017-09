Fucsia Nissoli: firmiamo la petizione

In risposta alla rimozione di Colombo dalla memoria storica degli Stati Uniti, propongo che ogni Comunita' italiana ponga una statua di Colombo nella propria sede in modo che nessuno possa distruggerla! Firmate la petizione: https://www.change.org/p/salviamo-il-columbus-day-save-the-columbus-day-a4410cf5-dba5-4e12-aaa3-454ebc68ef2c Uniamo le forze, se le disperdiamo non otterremo nessun risultato! Insieme siamo forti e possiamo farci ascoltare.

GRAZIE A TUTTI !

La petizione creata a nome della Comunità italiana in USA, non ha un colore politico ma solo il desiderio di mantenere vive le nostre tradizioni!