MARGINALMENTE N. 147 del 2 sett. 2017

“…UNA VOLTA SI ENTRA IL PISELLO…”

Se non leggete i giornali e vi affidate solo ai tiggì che non danno bene le notizie (o non le danno proprio) vi riporto la frase scritta da quell’individuo vomitevole che solo in un Paese come l’Italia, alla deriva perché sopraffatto dalla vacuità della sinistra, poteva essere definito “mediatore culturale”. A proposito dello stupro riminese di quattro magrebini ai danni di una 26enne polacca, il “culturale” dipendente della solita coop che lucra sui soliti immigrati, ha scritto testualmente sulla pagina Facebook del Quotidiano Nazionale: “Lo stupro è un atto peggio ma solo all’inizio, una volta si entra il pisello poi la donna diventa calma e si gode come un rapporto sessuale normale”.

Esaminiamo – marginalmente - lo svolgimento di questo brillante scrittore Abid Jee. Mi conforta il fatto che nella seconda parte parli di “come un rapporto sessuale normale” perché, implicitamente, almeno ammette che lo stupro, tanto “NORMALE” non è! E, in effetti, anche all’inizio lui stesso, con tutta la “mediazione culturale” di cui dispone, afferma che “Lo stupro è un atto peggio”. Benissimo! Il nostro Abid per due volte ammette che lo stupro non è la più bella cosa che possa capitare. Ma ecco la svolta: “Una volta si entra il pisello poi la donna diventa calma e si gode come…ecc.”.

Non vi nascondo che il “pisello” come una pillola di Valium non l’avevo mai considerato. Ma ho immaginato la scena cinematografica descritta dal nostro “mediatore culturale” (stramaledetta la sinistra e tutti i suoi giochi di parole): la donna viene aggredita dal suoi stupratori, si agita, cerca di fuggire, urla, chiede aiuto, viene presa, messa a terra, picchiata, sciancata come una pecora, urla, piange, invoca pietà…ma ecco che, come entra la magica pillolina calmante, si acquieta, si rilassa, prova subito piacere e abbraccia i suoi (ex) aguzzini.

Mi chiedo quale mente malata abbia potuto partorire una simile idea; e convincersene tanto da metterla per iscritto sul sito di un giornale.

Da una parte si può pensare che il “mediatore” sposi la teoria degli stupratori (alla donna piace…) o la mentalità tipica di una certa “cultura” che considera la donna inferiore; dall’altra si può pensare che proprio lui sia stato oggetto di un’esperienza simile e - chissà per quale motivo - gli sia capitato il fenomeno per noi inspiegabile che “una volta si entra il pisello” abbia avvertito quest’immediata calma e conseguente godimento. Mistero.

Marginalmente 2: il signor Abid Jee è uno dei tanti che viene stipendiato dalla cooperativa bolognese Lai-Momo che è una delle tante che viene finanziata con i soldi di noi contribuenti italiani che paghiamo le tasse più alte d’Europa. Tanto per dire.

Marginalmente 3: lunedì sera ero in viaggio e la notizia dello scritto infame l’ho appresa da Radio 102,5. Poi mi sono sintonizzato su Rai 103,300 (per capire meglio il traffico) e per ore e ore, nei giornali radio, la notizia del “mediatore culturale” non è passata. Tanto per dire che nella Rai renziana certe notizie si tacciono totalmente perché indignano le persone che se la prendono con chi, per fare cassa in vari modi, ha permesso l’attuale invasione.

Marginalmente 4; condanno fermamente quell’altro troglodita dell’ex responsabile di “Noi per Salvini” di San Giovanni Rotondo (povero Padre Pio!) che si è chiesto quando toccherà uno stupro alla Boldrini e alle donne del Pd. La Lega – che pure non va tanto per il sottile – su questa porcata non ha esitato a cacciarlo via. Però non capisco perchè quando Berlusconi faceva consenzienti e retribuiti bunga-bunga a casa sua, le donne di sinistra scendevano in piazza a indignarsi; mentre in questo caso nessuna, a partire dalla presidente della Camera, ha pronunciato parola. Di fronte al pisello nero… “ogni lingua divien, tremando, muta”.

Non dimenticate mai la lezione del compagno Buzzi: “Gli immigrati mi rendono più della droga”.

Antonio Biella